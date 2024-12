La polizia australiana ha sequestrato il quantitativo record di 2,3 tonnellate di cocaina e ha arrestato 13 persone su un’imbarcazione che si è spezzata al largo delle coste del Queensland. La droga aveva un valore di sul mercato di 494 milioni di dollari Usa. Gli investigatori hanno dichiarato ai giornalisti a Brisbane che la droga è stata trasportata da un Paese sudamericano non identificato. Gli arresti di sabato e domenica arrivano al termine di un’indagine durata un mese, dopo una soffiata secondo cui una banda di motociclisti stava pianificando un’operazione di contrabbando di diverse tonnellate di stupefacente. I trafficanti hanno effettuato due tentativi di trasportare la droga in Australia via mare, prima da una nave che ha avuto un guasto, poi da una seconda che è naufragata, lasciando i sospetti bloccati in mare per diverse ore fino a quando la polizia ha fatto irruzione nel peschereccio e ha sequestrato la cocaina.

