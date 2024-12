Il neo presidente del Consiglio europeo Antonio Costa si è recato a Kiev assieme all’Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas e la commissaria europea all’Allargamento Marta Kos nel primo giorno del loro mandato Ue. I tre rappresentanti europei hanno incontrato il presidente Zelensky e hanno ribadito il loro sostegno all’Ucraina nel conflitto con la Russia. “Fin dal primo giorno della guerra, l’UE è stata al fianco dell’Ucraina. Fin dal primo giorno del nostro mandato, riaffermiamo il nostro incrollabile sostegno al popolo ucraino. Orgoglioso di essere a Kiev”, dichiara Costa in una nota. Gli fa eco Kaja Kallas che scrive: “È un privilegio essere a Kiev. Nella mia prima visita da quando ho assunto l’incarico, il mio messaggio è chiaro: l’Unione Europea vuole che l’Ucraina vinca questa guerra. Faremo tutto il necessario per riuscirci”.

