La nomina durante il 41° Congresso federale del partito a Siviglia. Il premier: "Noi fonte d'ispirazione per i progressisti in Europa e nel mondo"

Il premier spagnolo Pedro Sanchez, come previsto, è stato rieletto segretario generale del Psoe durante il 41esimo Congresso federale del partito a Siviglia. Il leader e la nuova Commissione Esecutiva Federale, hanno ottenuto il 90% dei voti dei delegati. Nella Commissione sono stati rinnovati i collaboratori più stretti di Sanchez. Maria Jesus Montero, attuale vicepremier, è stata confermata come vice segretaria generale del Psoe, Santos Cerdan, che si è distinto per i negoziati con gli indipendentisti catalani di Junts, e ultimamente ha dovuto affrontare accuse di corruzione sollevate dall’imprenditore Victor de Aldama, è stato confermato come segretario dell’Organizzazione ed Esther Peña come portavoce del partito. Cristina Narbona è stata confermata alla presidenza del partito.

Sanchez: “Noi fonte d’ispirazione per progressisti in Europa e mondo”

“Forze progressiste in tutta Europa e nel mondo ci guardano e ci vedono come modello e fonte di forza e d’ispirazione. E lo siamo, perché il modello posto in marcia dal governo” spagnolo “funziona”, “il modello spagnolo è un successo e dobbiamo rivendicarlo”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez nel suo discorso al 41esimo Congresso del Psoe dopo essere stato rieletto come segretario generale. “Durante questi anni” siamo riusciti a conciliare “la crescita dell’impiego e la crescita economica con la riduzione delle diseguaglianze e delle emissioni” un modello che prova che “il benessere della maggioranza può e deve imporsi sul privilegio di pochi”, ha detto Sanchez.

Sanchez: “Creeremo grande società di edilizia residenziale pubblica”

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato la creazione di una grande società per l’edilizia residenziale pubblica. Il governo creerà una grande impresa “in grado di costruire e gestire alloggi dall’amministrazione generale dello Stato”, ha annunciato il leader socialista nel discorso pronunciato dopo la rielezione a segretario generale del Psoe, al 41esimo Congresso del partito a Siviglia.

