Migliaia di persone si sono unite a una marcia di protesta a Novi Sad, in Serbia, un mese dopo il crollo di una tettoia di cemento accanto alla stazione ferroviaria della città, nel quale 15 persone hanno perso la vita. I manifestanti reggevano un enorme striscione con l’impronta di una mano rossa, un messaggio per le autorità che hanno le mani sporche di sangue. I partecipanti hanno poi lasciato lo stesso messaggio simbolico sul marciapiede della piazza principale di Novi Sad. Dal crollo del tetto, si sono tenute quasi quotidianamente proteste di piazza e blocchi, con i dimostranti che chiedono spiegazioni sull’incidente, avvenuto senza apparenti ragioni e dopo che l’edificio della stazione era stato ristrutturato due volte negli ultimi anni. Molti in Serbia ritengono che la corruzione dilagante e gli accordi poco trasparenti abbiano portato a un lavoro approssimativo durante la ricostruzione e al crollo del tetto. La marcia di domenica a Novi Sad si è svolta in silenzio e in modo pacifico, a differenza di alcuni blocchi del traffico delle scorse settimane, quando i sostenitori filogovernativi hanno cercato di interrompere i raduni e si sono scontrati con i manifestanti.

