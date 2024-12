Centinaia di sostenitori di Hezbollah si sono radunati, con fiori e candele, nel luogo in cui il defunto leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato ucciso a settembre. Per la prima volta da allora, alle persone è stato permesso di radunarsi nella zona per rendere omaggio al leader del gruppo militante libanese.

Situato a Haret Hreik, nella periferia meridionale di Beirut, un solenne monumento è diventato luogo di pellegrinaggio per centinaia di seguaci di Nasrallah. I sostenitori di Hezbollah si sono riversati al memoriale portando bandiere e manifesti di Nasrallah, creando un’atmosfera di riverenza e devozione.

