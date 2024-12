Terza notte consecutiva di manifestazioni in Georgia contro la decisione del governo di sospendere i negoziati per l’adesione all’Unione Europea. Più di 100 manifestanti sono stati arrestati negli scontri con la polizia venerdì sera, ha dichiarato il Ministero degli Interni del Paese. L‘Associated Press, presente sul posto, ha visto manifestanti a Tbilisi inseguiti dalla polizia mentre si radunavano davanti al palazzo del Parlamento del Paese. La polizia ha anche utilizzato cannoni ad acqua per respingere i manifestanti lungo il viale centrale della capitale, Rustaveli Avenue.

