Il leader di Kiev in una intervista rilasciata a Sky News

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ipotizzato che si potrebbe raggiungere un accordo di cessate il fuoco se il territorio ucraino attualmente controllato da Kiev potesse essere posto “sotto l’ombrello della Nato”, il che gli consentirebbe di negoziare in seguito la restituzione del resto “in modo diplomatico”. “Se vogliamo porre fine alla fase calda della guerra, dobbiamo mettere sotto l’ombrello della Nato il territorio dell’Ucraina che abbiamo sotto il nostro controllo”, ha affermato in un’intervista a Sky News. Secondo il leader di Kiev l’Alleanza dovrebbe mettere in atto questa misura “immediatamente” per “garantire che Putin non tornerà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata