Idf: "Preso di mira un terrorista del 7 ottobre"

Cinque civili, tra cui tre operatori di World Central Kitchen (Wck), sono stati uccisi a seguito di un attacco con un drone israeliano a Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Secondo le informazioni, un’auto civile appartenente alla World Central Kitchen è stata presa di mira da un drone israeliano in Salah al-Din Street, nella parte orientale della città di Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza. Secondo Al Jazeera, una delle vittime è il direttore di Wck nella Striscia di Gaza. Ad aprile, sette operatori umanitari internazionali di Wck sono stati presi di mira a Deir el-Balah mentre viaggiavano su tre veicoli appartenenti all’organizzazione, con una chiara segnaletica sull’auto. All’epoca l’esercito israeliano ha giustificato l’attacco come una sorta di errore di identificazione.

Idf su attacco auto Wck: “Preso di mira terrorista 7 ottobre”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver effettuato oggi un attacco aereo contro un’auto nella Striscia di Gaza meridionale, prendendo di mira un terrorista che aveva partecipato all’attacco del 7 ottobre. I media palestinesi hanno riferito che nell’attacco su Khan Younis sono morte cinque persone, tra cui tre operatori umanitari locali della World Central Kitchen (Wck). “Il terrorista è stato a lungo sotto sorveglianza da parte dei servizi segreti ed è stato colpito in seguito a informazioni affidabili sulla sua posizione in tempo reale”, ha dichiarato l’esercito israeliano, come riporta Times of Israel. Le Idf hanno spiegato che stanno indagando sulle affermazioni secondo cui il terrorista sarebbe stato impiegato anche dalla Wck, assunto in una fase successiva all’inizio della guerra. “Sottolineiamo che si trattava di un veicolo civile non contrassegnato e il suo movimento lungo il percorso non era coordinato per il trasporto di aiuti”, ha aggiunto l’esercito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata