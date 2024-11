(LaPresse) A Moerbisch, in Austria, è stato inaugurato il più grande presepe del mondo. L’installazione, larga 90 metri e alta 18 metri, batte di gran lunga il precedente record del presepe di Alicante, più piccolo di diverse decine di metri in larghezza. L’installazione comprende una replica di Gerusalemme ed è costruita su un palco situato sulle rive del lago di Neusiedl. Il presepe è dotato anche di uno spettacolo di luci e di un’animazione audio che raccontano la storia del Natale. Per completare l’esperienza, gli organizzatori hanno allestito un mercatino di Natale sulla passerella che porta al palco.

