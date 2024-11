Tutto quello che c'è da sapere sulla guerra civile in Siria

La guerra civile in Siria, durata 13 anni, è tornata alla ribalta con un’offensiva a sorpresa dei ribelli su Aleppo. La spinta è tra le più forti dei gruppi ribelli armati, da anni in guerra contro il presidente siriano Bashar Assad. Di seguito uno sguardo ad alcuni degli aspetti chiave dei nuovi combattimenti e sulla milizia filo-turca Hayat Tahrir al-Sham (Organizzazione per la liberazione del Levante) che guida i nuovi combattimenti e che è stata identificata come organizzazione terroristica da Onu e Stati Uniti.

Assad in guerra coi ribelli siriani da 13 anni

Assad è in guerra con le forze di opposizione che cercano di rovesciarlo da 13 anni, un conflitto che ha ucciso circa mezzo milione di persone. Circa 6,8 milioni di siriani sono fuggiti dal paese, un flusso di rifugiati che ha contribuito a cambiare la mappa politica in Europa, alimentando i movimenti di estrema destra anti-immigrazione. Il 30% circa del Paese che non è sotto Assad è controllato da una serie di forze di opposizione e da truppe straniere. Gli Stati Uniti hanno circa 900 militari nel nord-est della Siria, lontano da Aleppo, per proteggere da una recrudescenza dello Stato Islamico. Sia gli Stati Uniti che Israele conducono attacchi occasionali in Siria contro le forze governative e le milizie alleate dell’Iran. Anche la Turchia ha forze in Siria e ha influenza sull’ampia alleanza di forze di opposizione che stanno prendendo d’assalto Aleppo. Dopo anni in cui le parti in guerra in Siria hanno registrato pochi cambiamenti significativi nel territorio, i combattimenti “hanno il potenziale per essere davvero molto, molto consequenziali e potenzialmente in grado di cambiare le carte in tavola”, se le forze governative siriane si dimostreranno incapaci di mantenere il terreno, ha affermato Charles Lister, analista esperto della Siria presso il Middle East Institute, con sede negli Stati Uniti. I rischi includono la possibilità che i combattenti dello Stato Islamico vedano in questa situazione un’apertura, ha detto Lister, secondo cui i combattimenti ad Aleppo diventerebbero più ampiamente destabilizzanti se attirassero la Russia e la Turchia – ognuna con i propri interessi da proteggere in Siria – in combattimenti diretti e pesanti l’una contro l’altra.

I ribelli siriani HTS

Gli Stati Uniti e l’Onu hanno da tempo designato la forza di opposizione filo-turca che guida l’attacco ad Aleppo, Hayat Tahrir al-Sham, nota con le sue iniziali HTS, come un’organizzazione terroristica. Il suo leader militare, Abu Muhammad al-Jawlani, proviene dalla branca siriana di al-Qaeda del 2011, nei primi mesi della guerra in Siria. Al-Jawlani e il suo gruppo rivendicarono subito la responsabilità di attentati mortali, si impegnarono ad attaccare le forze occidentali, confiscarono proprietà di minoranze religiose e inviarono la polizia religiosa per far rispettare alle donne le norme di abbigliamento. Al-Jawlani e l’Hts hanno cercato di rinnovarsi negli ultimi anni, concentrandosi sulla promozione del governo civile nel loro territorio e dell’azione militare, ha osservato il ricercatore Aaron Zelin. Il gruppo ha interrotto i legami con al-Qaeda nel 2016. Al-Jawlani ha represso alcuni gruppi estremisti nel suo territorio e si descrive sempre più come un protettore di altre religioni. Ciò include l’autorizzazione l’anno scorso alla prima messa cristiana nella città di Idlib dopo diversi anni. Nel 2018, l’amministrazione Trump ha riconosciuto di non aver più preso di mira direttamente al-Jawlani, ha detto Zelin.Tuttavia, l’Hts ha permesso ad alcuni gruppi armati ricercati di continuare a operare sul suo territorio e ha sparato alle forze speciali statunitensi almeno fino al 2022.

Aleppo, i precedenti

Aleppo ospitava 2,3 milioni di persone prima della guerra. I ribelli hanno preso il controllo del lato est della città nel 2012, ed è diventato il simbolo dell’avanzata delle fazioni armate dell’opposizione. Nel 2016, le forze governative sostenute dagli attacchi aerei russi hanno assediato la città. Proiettili russi, missili e bombe rudimentali (taniche di carburante o altri contenitori carichi di esplosivi e metallo) hanno metodicamente raso al suolo i quartieri. Affamati e sotto assedio, i ribelli hanno finito per consegnare Aleppo. L’entrata dell’esercito russo è stata la svolta della guerra, consentendo ad Assad di restare nel territorio sotto il suo controllato. Quest’anno, gli attacchi aerei israeliani ad Aleppo hanno colpito i depositi di armi di Hezbollah e le forze siriane, tra gli altri obiettivi, secondo un gruppo di monitoraggio indipendente.

