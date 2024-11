In occasione del Black Friday in India i lavoratori di Amazon hanno indetto uno sciopero chiedendo condizioni di lavoro migliori e salari più alti. Circa 200 impiegati del colosso dell’e-commerce hanno tenuto una manifestazione a Nuova Delhi con lo slogan “Facciamo pagare Amazon”. Tra i motivi della protesta anche la richiesta all’azienda di una maggior impegno sul fronte della sostenibilità ambientale e la libertà di aderire ai sindacati per i dipendenti. Nel 2023 la Commissione Nazionale dei diritti umani in India ha mandato un richiamo alla compagnia denunciando il divieto di pause imposto ai lavoratori nel picco della stagione estiva, accusa respinta da Amazon India.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata