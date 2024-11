La neve ha ricoperto per il secondo giorno di fila le città della Corea del Sud, causando disagi al traffico e non solo. Il maltempo ha colpito gran parte del Paese con le regioni centrali, orientali e sudoccidentali che hanno registrato una caduta di neve di 10-28 centimetri. Sono stati registrati diversi problemi anche a Seul dove sono morte almeno due persone e dove sono stati bloccati centinaia di voli.

Per la capitale sudcoreana si tratta della più grande tempesta di neve in più di mezzo secolo. Anche nel Centro Italia è stata emessa un’allerta neve anche a quote basse nelle prossime ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata