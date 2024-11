Le parole del premier spagnolo davanti al Congresso

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che il governo approverà un nuovo pacchetto di aiuti per i territori alluvionati, il terzo, dal valore complessivo di 2,274 miliardi di euro. Il pacchetto verrà varato domani nel corso di un Consiglio dei ministri straordinario.

I nuovi aiuti, ha ricordato il leader nel suo intervento al Congresso dei deputati sulla gestione della Dana, si sommano agli oltre 14 miliardi già varati dall’esecutivo, una cifra pari all’1% del Pil spagnolo. Sanchez ha anticipato alcune misure che verranno incluse nel terzo pacchetto, tra cui aiuti diretti fino a 10.000 euro, senza necessità di rimborso, per l’acquisto di una macchina, e un fondo da 19 milioni di euro per il materiale scolastico, nonché nuovi aiuti per il “tessuto produttivo” della zone alluvionate.

