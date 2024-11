Giorgia Meloni: "Si conferma il primato dell'Italia"

Arriva la sesta rata del Pnrr. Oggi la Commissione ha approvato una valutazione preliminare positiva del sesto pagamento dell’Italia nell’ambito del Recovery and Resilience Facility, il fulcro di NextGenerationEU, per 8,7 miliardi di euro (al netto del prefinanziamento), ovvero 1,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 6,9 miliardi di euro in prestiti.

La rata copre importanti fasi nella realizzazione di 17 riforme e 17 investimenti in digitalizzazione, pubblica amministrazione, ambiente imprenditoriale, giustizia, lavoro, mobilità pulita, energia rinnovabile, sicurezza dell’approvvigionamento di gas, agroalimentare, gestione dei rifiuti e salute. La Commissione ha ora inviato la sua valutazione preliminare del raggiungimento da parte dell’Italia delle tappe fondamentali e degli obiettivi richiesti per questo pagamento al Comitato economico e finanziario (CEF), che ha quattro settimane per esprimere il proprio parere.

Il Pnrr dell’Italia sarà sostenuto da 194,4 miliardi di euro (71,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti).

Meloni: “Con l’ok alla sesta rata si conferma primato Italia”

“L’approvazione del pagamento della sesta rata del Pnrr – dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – certifica il primato europeo dell’Italia, a conferma del positivo lavoro del Governo, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, le amministrazioni titolari degli interventi e gli enti territoriali”.

“Questo risultato, unitamente alla presentazione della richiesta di pagamento della settima rata, prevista nelle prossime settimane, dimostra che l’attuazione del Piano procede nei tempi previsti e nel rispetto di tutti gli obiettivi concordati a livello europeo, – prosegue – unici parametri di valutazione oggettivi dello stato di avanzamento del Pnrr”.

Con il pagamento della rata, previsto entro la fine del 2024 al termine del consueto iter procedurale, l’Italia – il primo Stato membro dell’Unione europea a ricevere la valutazione positiva sulla sesta rata – si conferma anche la Nazione che ha ricevuto l’importo maggiore di finanziamento, che raggiungerà 122 miliardi di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva del Pnrr, pari a 194,4 miliardi di euro.

