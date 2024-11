L'esponente della coalizione di centro-destra, Álvaro Delgado ha ammesso la sconfitta

Il candidato dell’opposizione di sinistra, Yamandú Orsi, è diventato il nuovo presidente dell’Uruguay al termine di un serrato ballottaggio che ha estromesso la coalizione di governo conservatrice. Il voto di domenica riporta al potere la storica coalizione progressista e fa dell’Uruguay l’ultimo di un anno di elezioni storiche in cui il partito in carica viene sconfitto. Anche mentre continuava lo spoglio dei voti, Álvaro Delgado, il candidato presidenziale della coalizione di governo di centro-destra, ha ammesso la sconfitta al suo sfidante.

“Il paese della libertà, dell’uguaglianza e della fratellanza ha trionfato ancora una volta”, ha detto Orsi a una folla di sostenitori che sventolavano bandiere e gridavano il loro sostegno. “Sarò il presidente che chiederà ancora e ancora il dialogo nazionale, che costruirà una società e un paese più integrati“, ha aggiunto. Pur non riuscendo ad attrarre giovani elettori, le campagne elettorali poco brillanti dell’Uruguay si sono tenute alla larga dalla furia anti-establishment che ha spinto al potere populisti outsider altrove nel mondo, come negli Stati Uniti e nella vicina Argentina. “A partire da domani, dovrò lavorare molto duramente, c’è molto da fare“, ha detto all’Associated Press dall’hotel NH Columbia con pareti in vetro, con una folla di amici e colleghi che lo abbracciavano e si congratulavano con lui.

Erede politico dell’ex presidente José ‘Pepe’ Mujica, un ex guerrigliero marxista diventato un’icona mondiale per aver trasformato l’Uruguay in una delle nazioni più liberali e sostenibili della regione dal punto di vista ambientale, Orsi è salito al potere grazie alle promesse di un cambiamento sicuro e alla nostalgia per le politiche sociali redistributive del suo partito di sinistra. “Comprendiamo che c’è un’altra parte del nostro Paese che oggi ha sentimenti diversi”, ha detto, mentre i fuochi d’artificio scoppiavano sopra il suo palco affacciato sul lungomare della città, “anche queste persone dovranno contribuire a costruire un Paese migliore. Abbiamo bisogno anche di loro”. L’affluenza alle urne nella nazione con 2,7 milioni di aventi diritto ha raggiunto quasi il 90%.

Orsi è un moderato che non ha in programma cambiamenti radicali. È in gran parte d’accordo con il suo avversario per quanto riguarda la riduzione del tasso di povertà infantile, che oggi raggiunge uno sconcertante 25%, e il contenimento della recrudescenza del crimine organizzato che ha scosso la nazione. Orsi, che per un decennio è stato sindaco di Canelones (una città di spiagge e allevamenti di bestiame che ospita anche un centro dati di Google) propone incentivi fiscali per attirare gli investimenti e rivitalizzare il critico settore agricolo. È favorevole a riforme della sicurezza che abbasserebbero l’età pensionabile, ma non a una revisione radicale richiesta dai sindacati uruguaiani. Il suo governo entrerà in carica il 1° marzo 2025.

Álvaro Delgado, il candidato presidenziale della coalizione di governo di centro-destra, ha ammesso la sconfitta alle elezioni contro il candidato dell’opposizione di sinistra, Yamandú Orsi, parlando ai suoi sostenitori riuniti nella sede del suo partito nella capitale Montevideo. La folla era ammutolita.

“Con tristezza, ma senza sensi di colpa, possiamo congratularci con il vincitore”, ha detto. “Ma una cosa è perdere le elezioni e un’altra è essere sconfitti. Noi non siamo sconfitti”, ha aggiunto, suscitando uno scroscio di applausi. Con quasi tutti i voti scrutinati, i funzionari elettorali hanno riferito che Orsi ha ottenuto il 49,8% dei voti, davanti al 45,9% di Delgado.

