Dopo Phuket, in Thailandia, la Nave Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in navigazione, nelle acque dell’Oceano Indiano verso Mumbai, principale piazza commerciale e finanziaria dell’India. Lo storico veliero della Marina Militare sosterà a Mumbai dal 28 novembre al 2 dicembre affiancata dal Villaggio Italia, l’”Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane fortemente voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri. In mostra in 6.000 mq di esposizione tutto il bello dell’Italia: il design, l’arte, il cinema, la fotografia, la musica, la tecnologia e l’innovazione, dibattiti, conferenze e visite a bordo della nave più bella del mondo: al Villaggio Italia di Mumbai il Tour Mondiale Vespucci porta tutte le esperienze che hanno riscontrato grande interesse di pubblico.

