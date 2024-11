Il ministro israeliano della Difesa, Katz: "Un crimine terroristico antisemita codardo e spregevole"

Il corpo senza vita di Zvi Kogan, un rabbino israelo-moldavo scomparso da giovedì, è stato trovato negli Emirati Arabi Uniti. Lo si legge sul Times of Israel. Israele ritiene che sia stato un omicidio, definendolo un episodio “spregevole” di “terrorismo antisemita”, e promettendo di usare tutti i mezzi a sua disposizione per portare gli assassini davanti alla giustizia. Il rabbino si trovava ad Abu Dhabi dalla fine del 2020.

Katz: “Omicidio rabbino Katz è crimine terroristico”

“L’omicidio del defunto emissario Chabad Zvi Kogan negli Emirati è un crimine terroristico antisemita codardo e spregevole“. Lo ha scritto il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, sul suo canale X.

“Lo Stato di Israele non si fermerà né starà in silenzio finché i responsabili di questo atto criminale non pagheranno per le loro azioni – prosegue Katz -. Invio le mie più sentite condoglianze alla famiglia Kogan in questo momento difficile e rafforzo l’impegno di tutti coloro che sono coinvolti nelle indagini e nella ricerca della giustizia”.

