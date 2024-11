Scuole chiuse in diverse zone: oltre 100mila persone senza corrente elettrica

Una fortissima nevicata è caduta nelle scorse ore nel nordest della Pennsylvania, comprese le Pocono Mountains, costringendo a una serie di chiusure e ritardi nelle scuole. Gli alberi caduti a causa della nevicata hanno causato ritardi nel traffico mentre le squadre di lavoro cercavano di liberare la strada da tutti i detriti. I residenti della regione hanno fatto la loro parte e hanno spalato la neve dai loro vialetti, mentre altri si sono divertiti e hanno costruito pupazzi di neve. Le altitudini più elevate hanno registrato fino a 43 centimetri, con quantità inferiori nelle città della valle come Scranton e Wilkes-Barre. Oltre 100mila clienti in 10 contee hanno perso la corrente, mentre il dipartimento dei trasporti statale ha imposto limiti di velocità su alcune autostrade. Previsti nelle prossime ore oltre cinque centimetri di neve anche a nord di New York City.

