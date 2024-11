Il capo della Casa Bianca ha organizzato una cena a Washington per ringraziare i suoi sostenitori

Joe e Jill Biden hanno organizzato una cena alla Casa Bianca per ringraziare i sostenitori della sua amministrazione per i quattro anni trascorsi a capo della presidenza degli Stati Uniti. “Credo che possiamo essere orgogliosi di lasciare un’America migliore oggi rispetto a quando siamo entrati in carica. Abbiamo fatto molta strada. Abbiamo approvato leggi storiche, spesso con un sostegno bipartisan. Leggi che cambieranno letteralmente l’America. Non solo ora ma per decenni e decenni a venire”, ha detto il leader democratico a Washington. “Servire come presidente è stato l’onore della mia vita. Ma il nostro tempo in carica sta per finire. La nostra causa resiste. L’America dei nostri sogni ci chiama a rimanere impegnati, a non mollare mai, ad andare avanti, a mantenere la fede. Io so che lo farò, e so che lo farete anche voi”, ha aggiunto Biden.

