Corteo a Busan per esortare i Paesi a elaborare un trattato internazionale

Centinaia di attivisti ambientalisti sudcoreani e internazionali si sono riuniti a Busan, in Corea del Sud, per esortare i Paesi a elaborare un trattato forte per porre fine all’inquinamento da plastica. La marcia si è svolta due giorni prima dell’inizio del quinto e ultimo round di negoziati per un trattato globale sulla plastica. Arpita Bhagat, responsabile delle politiche sulla plastica per la Global Alliance for Incinerator Alternatives, ha affermato durante la manifestazione di che i partecipanti devono assicurarsi che i leader mondiali dimostrino la loro promessa di proteggere l’ecosistema. L’ultimo round di negoziati dovrebbe iniziare il 25 novembre e concludersi all’inizio di dicembre.

