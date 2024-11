La cancelliera tedesca parla con il Corriere della Sera in vista dell'uscita del suo libro

L’ex cancelliera della Germania Angela Merkel “smentisce categoricamente” di essere stata lei a chiedere la caduta del governo di Silvio Berlusconi, come riportato dal Wall Street Journal. “Non mi sono mai immischiata negli affari interni di un Paese amico”, ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera in occasione dell’uscita martedì 26 novembre del suo libro ‘Libertà’, “non è assolutamente possibile che un capo di governo straniero causi la caduta di un altro. Questo ha sempre a che fare con i fatti interni di un Paese”.

“Con Silvio Berlusconi ho lavorato più amichevolmente di quanto molti pensavano”, ha aggiunto, “si adoperava sempre per raggiungere comuni compromessi europei. Questo l’ho apprezzato. Durante la crisi dell’euro la cooperazione con lui è diventata più difficile”.

