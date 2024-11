Le autorità vogliono impedire all'azienda di continuare a dominare la concorrenza

Le autorità di regolamentazione statunitensi vogliono che un giudice federale agisca contro Google, per impedire all’azienda di continuare a dominare la concorrenza, in particolare attraverso il suo motore di ricerca Chrome. In un documento di 23 pagine depositato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, si propongono provvedimenti di ampia portata nei confronti dell’azienda, tra cui la vendita del browser web Chrome, leader del settore, e l’imposizione di restrizioni per impedire ad Android di favorire il proprio motore di ricerca. Sebbene le autorità di regolamentazione non abbiano chiesto a Google di vendere anche Android, hanno comunque chiesto al giudice federale di chiarire se l’azienda debba essere obbligata a cedere il suo sistema operativo per smartphone, in caso siano rilevate prove di cattiva condotta.

