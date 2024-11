Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita nell’esplosione di un’abitazione a Tate Township, in Ohio. Una videocamera di sorveglianza di una casa difronte ha ripreso il momento dello scoppio, con i detriti volati tutt’intorno, ma non è ancora chiaro quale sia stata la causa dell’esplosione. I media statunitensi hanno riferito che l’uomo rimasto ferito ha riportato delle ustioni ed è stato trasportato per le cure al centro medico dell’università di Cincinnati.

