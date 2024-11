Il leader di Kiev: "Spero che Trump riesca a influenzare Putin affinché metta fine al conflitto"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky teme che sia “molto pericoloso” se il suo Paese iniziasse a perdere unità mentre il conflitto con la Russia ha tagliato il traguardo dei 1.000 giorni. “Questo periodo dipende dalla nostra unità in Ucraina”, ha detto in un’intervista a Fox News. “Quello che è molto pericoloso è se perdiamo l’unità in Europa e, cosa più importante, l’unità tra Ucraina e Stati Uniti”. Se gli Usa taglieranno gli aiuti economici a Kiev, ha proseguito, “penso che perderemo” la guerra.

“Ovviamente, resteremo e combatteremo. Abbiamo una nostra produzione, ma non è sufficiente per prevalere. E penso che non sia sufficiente per sopravvivere. Ma se questa sarà la scelta americana, decideremo cosa dovremo fare”. “Sono sicuro che, a partire da oggi, dipende molto da Putin, lui può porre fine a questa guerra”, ha proseguito Zelensky. “Ma dipende anche molto di più dagli Stati Uniti. Putin è più debole degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti d’America ha la forza, l’autorità e le armi, e può abbassare il prezzo delle risorse energetiche”, ha detto il leader ucraino. “Se spero che Trump riesca a influenzare Putin affinché metta fine alla guerra? Non sarà semplice, ma penso che lo possa fare. Perché è molto più forte di Putin. Gli Stati Uniti sono più forti. L’economia è più forte”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata