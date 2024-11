Anche Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, e la figlia del presidente della Repubblica italiana, Laura Mattarella, alla messa celebrata nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, a Roma, dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, per ribadire la richiesta di pace a mille giorni dallo scoppio della guerra.

La moglie di Vlodymyr Zelensky si trovava già in Italia, dove ha incontrato in mattinata papa Francesco, che l’ha ricevuta in udienza. La first lady ucraina ha quindi fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambin Gesù, prima di recarsi in chiesa a Trastevere. Per l’occasione, Laura Mattarella l’ha raggiunta per salutarla e presenziare, insieme a lei in prima fila, alla celebrazione della santa messa. Accanto alla figlia di Sergio Mattarella, presente anche il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi.

