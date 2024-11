La premier ha salutato dal balcone della Casa Rosada insieme al presidente argentino

Dalla balconata della Casa Rosada che affaccia su Plaza de Mayo, il presidente argentino Javier Milei e la premier Giorgia Meloni – che stanno tenendo un incontro bilaterale nella sede del governo – hanno ricambiato gli applausi provenienti dalla strada da un gruppo di persone.

“L’Argentina e l’Italia hanno avuto un rapporto ambivalente in questi 200 anni ma non si possono negare i legami di sangue che ci uniscono come popolo. Culturalmente siamo popoli fratelli” ha detto il presidente argentino Javier Milei in conferenza stampa congiunta con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita nel Paese. “Tuttavia in questi decenni abbiamo avuto solo un rapporto di amicizia che non ha saputo valorizzare questi legami”, ha aggiunto, “ma oggi siamo davanti a 2 gestioni affini che riconoscono sfide comuni e abbiamo l’occasione storica di rendere ancora più stretti i nostri legami”. Tra Italia e Argentina ci sono “valori condivisi che purtroppo scarseggiano nel mondo occidentale” ha detto Milei. “Di fronte alla mancanza di buon senso noi difendiamo rigorosamente il commercio libero, la proprietà privata”, ha aggiunto Milei, “di fronte a infinite regolamentazioni che pretendono di dire a ogni cittadino come deve vivere noi vogliamo recuperare la libertà privata”.

Le parole di Meloni

“Voglio ringraziare il presidente Milei per questa accoglienza estremamente calorosa che ci ha riservato qui a Buenos Aires e che davvero ci ha fatto sentire a casa. Sono molto contenta di essere qui. È la mia prima volta in Argentina, ma è anche la mia prima visita bilaterale in America Latina dall’insediamento del mio governo e non è una scelta casuale. Ho scelto di venire a Buenos Aires perché, come ricordava correttamente anche il presidente Milei, il popolo italiano e il popolo argentino sono fratelli, la nostra storica milizia è alimentata ogni giorno dalla presenza della più grande comunità italiana italiana all’estero”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni al termine del bilaterale col presidente argentino, Javier Milei, alla Casa Rosada.

