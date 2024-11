La Russia non esclude una risposta nucleare in caso di attacchi con armi non nucleari da parte dell’Ucraina verso il suo territorio. “Questo punto è menzionato”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, facendo riferimento all’aggiornamento del documento della dottrina nucleare russa firmato dal presidente Vladimir Putin. Peskov sottolinea che nel documento si spiega che la Federazione Russa si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari in caso di aggressione con armi convenzionali contro di essa e contro la Bielorussia tali da creare una minaccia critica alla loro sovranità o integrità territoriale da parte di uno Stato non nucleare ma sostenuto da una potenza nucleare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata