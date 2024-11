I leader del G20 affrontano il tema della sostenibilità durante il secondo giorno del vertice a Rio de Janeiro. “Ai Paesi sviluppati membri del G20 propongo di anticipare i loro obiettivi di neutralità climatica dal 2050 al 2040 o addirittura al 2045. Senza assumersi le proprie responsabilità storiche, le nazioni ricche non avranno alcuna credibilità per chiedere ambizione agli altri”, ha dichiarato il presidente brasiliano Lula durante la sessione. Lunedì i membri hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui chiedono un patto globale per combattere la fame, maggiori aiuti a Gaza, devastata dalla guerra, e la fine delle guerre. La dichiarazione congiunta è stata approvata dai membri del gruppo ma all’unanimità.

