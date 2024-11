La nota del gruppo: "Sotto la sua guida, si mira a consolidare una maggioranza alternativa a Ppe e socialisti"

Santiago Abascal, presidente del partito spagnolo di estrema destra Vox, è stato eletto ufficialmente presidente del Partito europeo dei Patrioti, rappresentato nel Parlamento europeo dal Gruppo Patrioti per l’Europa, il terzo più grande dell’Eurocamera. “Come forza politica di recente costituzione, il Partito dei Patrioti unisce partiti di 11 nazioni europee, con 86 parlamentari europei che rappresentano oltre 19 milioni di cittadini. Si colloca come il terzo gruppo più numeroso nel Parlamento europeo, dopo il Partito Popolare Europeo (PPE) e i Socialisti e Democratici (S&D). I Patrioti stanno dimostrando di essere una forza decisiva nel Parlamento europeo, come dimostrato dalle votazioni chiave all’inizio dell’attuale sessione legislativa, come la maggioranza ‘Venezuela’ che ha ottenuto l’adozione di una risoluzione sulle frodi elettorali nel paese. Sotto la guida di Abascal, il partito mira a consolidare questa maggioranza alternativa, sfidando la tradizionale coalizione dietro il Partito Popolare Europeo e il blocco socialista. In particolare, quattro partiti membri dei Patrioti sono i vincitori delle elezioni europee nei rispettivi paesi: Francia, Austria, Ungheria e Repubblica Ceca“, si legge in una nota del gruppo. “La presidenza di Abascal, sostenuta dai suoi solidi rapporti con altri partiti e leader in tutte le Americhe, dovrebbe migliorare significativamente gli sforzi collaborativi nella difesa della sovranità nazionale, nella promozione della prosperità, nel rafforzamento del rispetto reciproco e nella protezione della libertà. In questo momento, dopo la conferma della sua nomina, Abascal si sta rivolgendo ai colleghi leader dei Patrioti a Parigi“, si legge ancora.

