Colpito il tetto della palestra della caserma a Shama. Tajani: "Chiesto chiarimenti a Israele"

Un colpo di artiglieria ha colpito, senza esplodere, il tetto della palestra della base italiana di Shama, nel sud del Libano, dove operano i soldati italiani di Unifil. Non risultano feriti. È quanto apprende LaPresse da fonti qualificate. “Ho parlato con il nuovo ministro degli Esteri israeliano per chiedere un chiarimento su quanto accaduto a Shama, dove un proiettile è caduto sul tetto della palestra della nostra base Unifil nel sud del Libano. Ho spiegato che i nostri soldati sono lì per la pace e non sono terroristi. Lui è stato molto disponibile e mi ha assicurato che accerterà immediatamente quanto accaduto e ci risponderà in tempi brevi”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della sua visita all’Eso di Monaco di Baviera.

