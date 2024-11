Migliaia di studenti hanno marciato a Buenos Aires, in Argentina, per protestare contro il veto del presidente Javier Milei all’aumento dei finanziamenti per le università pubbliche. Le dimostrazioni erano iniziate all’inizio di ottobre, quando il Congresso aveva confermato il veto di Milei per migliorare gli stipendi degli insegnanti e il bilancio delle università pubbliche in mezzo a un’inflazione persistente. Il disegno di legge sul finanziamento universitario era stato approvato a settembre con ampio sostegno da entrambe le camere del Congresso. Mentre firmava il veto, Milei ha affermato che il disegno di legge “ignorava” le restrizioni di bilancio. All’epoca, Milei ha affermato che le università pubbliche erano frequentate solo dalle classi superiori. “L’università ha smesso di essere uno strumento di mobilità sociale per diventare un ostacolo a essa”, ha affermato. Tuttavia, secondo gli ultimi dati del Ministero del Capitale Umano, quasi la metà di tutti i nuovi iscritti alle università nazionali e provinciali in Argentina nel 2022 erano studenti universitari di prima generazione nelle loro famiglie. Il disegno di legge prevedeva un adeguamento retroattivo dei bilanci delle università pubbliche e degli stipendi degli insegnanti per compensare la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione da dicembre 2023. Secondo le autorità della prestigiosa Università di Buenos Aires (UBA), gli stipendi degli insegnanti e non insegnanti hanno perso oltre il 40% del loro potere d’acquisto quest’anno. Tuttavia, ci sono alcune notizie positive per il governo Milei, poiché l’inflazione argentina è rallentata al 2,7% a ottobre, il livello più basso in tre anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata