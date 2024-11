Il 22enne si era dichiarato colpevole di sei capi di imputazione per spionaggio

Jack Teixeira, il giovane aviere della Guardia Nazionale del Massachusetts che rivelò sul social media Discord una serie di documenti riservati del Pentagono sulla guerra in Ucraina, è stato condannato a 15 anni di carcere da un giudice federale. Teixeira, 22 anni, si era dichiarato colpevole di tutti i sei capi di imputazione per spionaggio. Prima della lettura della sentenza, il giovane si è scusato davanti alla giudice Indira Talwani per le sue azioni. La violazione della sicurezza messa in atto da Teixeira sollevò l’allarme sulla capacità dell’America di proteggere i suoi segreti e costrinse l’Amministrazione Biden a contenere le ricadute diplomatiche e militari.

