Ad agire sarebbe stata una gang locale, atterraggio d'emergenza in Repubblica Dominicana

Una compagnia aerea statunitense ha cancellato temporaneamente i voli per la capitale haitiana dopo che membri di una gang hanno aperto il fuoco e colpito un elicottero dell’Onu in volo vicino al principale aeroporto del paese. La Spirit Airlines ha dichiarato ieri sera in un comunicato all’Associated Press che il suo volo giornaliero da Fort Lauderdale a Port-au-Prince è sospeso fino a domenica.

Il comunicato della Spirit Airlines

“La sicurezza dei nostri ospiti e membri del team è una priorità”, ha affermato la compagnia aerea della Florida, aggiungendo che sta monitorando attentamente la situazione. L’annuncio arriva il giorno dopo che un elicottero dell’Onu è stato colpito da colpi di arma da fuoco, costringendolo ad un atterraggio di emergenza a Port-au-Prince poco dopo essere decollato dall’aeroporto principale. L’elicottero del Servizio Aereo Umanitario dell’Onu, che trasportava tre membri dell’equipaggio e 15 passeggeri, è atterrato in sicurezza. La sparatoria si inserisce in un contesto di violenza crescente delle gang nella capitale di Haiti e oltre, sollevando preoccupazioni sulla difficoltà della missione sostenuta dall’Onu, guidata dalla polizia keniota, nel contenere la violenza. Funzionari statunitensi e haitiani hanno dichiarato che la missione keniota manca di personale e fondi, e hanno richiesto che venga sostituita da una missione di pace dell’Onu.

Il volo è stato deviato e ha effettuato l’atterraggio nella Repubblica Dominicana, ha riferito Spirit Airlines. In altre parti della capitale haitiana sono scoppiati scontri a fuoco tra gang e polizia.

