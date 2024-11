Nel suo consueto messaggio serale, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina ha prodotto quest’anno i suoi primi 100 missili. “Quest’anno siamo riusciti a ottenere risultati significativi in diversi settori. Questo include la nostra artiglieria ucraina: le nostre granate, i nostri cannoni. E anche i droni. di diversi tipi e per diversi compiti, che non solo aiutano a difendere le posizioni in prima linea e a distruggere l’occupante, ma colpiscono anche sempre più in profondità in Russia”, ha dichiarato il leader di Kiev che poi ha aggiunto: “Faremo un salto di qualità. Quest’anno abbiamo superato il traguardo delle prime 100 unità di armamenti missilistici”. “Non entrerò nei dettagli, ma vorrei ringraziare tutti coloro che sono coinvolti in questa nostra produzione e che organizzano i relativi processo”, ha concluso Zelensky.

