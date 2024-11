Il vulcano Shiveluch, uno dei più attivi della penisola della Kamchatka, in Russia, ha eruttato nella serata di giovedì, generando nubi di cenere alte fino a 15 chilometri che hanno ricoperto ampie zone circostanti. La polvere vulcanica ha raggiunto i villaggi fino a 250 chilometri verso est. L’Istituto di vulcanologia e sismologia dell’Accademia delle Scienze russa ha dichiarato un alto rischio per l’aviazione e le autorità locali hanno consigliato ai residenti di rimanere a casa e hanno chiuso temporaneamente le scuole e alcune strade in diverse comunità nei pressi del Shiveluch. La penisola di Kamchatka, che si estende nell’Oceano Pacifico a circa 6.600 chilometri a est di Mosca, è una delle aree a maggiore concentrazione di attività geotermica al mondo, con circa 30 vulcani attivi.

