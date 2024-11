L'associazione che lavora per rafforzare le relazioni tra Europa e Israele è "profondamente turbata"

Elnet, associazione apartitica che lavora per rafforzare le relazioni tra l’Europa e Israele si dice “profondamente turbata” per le “orribili scene” che si sono verificate ieri sera ad Amsterdam dove i tifosi del Maccabi Tel Aviv sono “caduti in un’imboscata” e sono stati violentemente attaccati al termine del match di Europa League contro l’Ajax.

“Questo incidente, caratterizzato da cori agghiaccianti e slogan anti-israeliani, ha riacceso ricordi dolorosi dei capitoli più bui dell’Europa – ha affermato a LaPresse la presidente di Elnet Italia, Roberta Anati – condanniamo inequivocabilmente questi attacchi violenti ed esortiamo le autorità olandesi ad agire rapidamente per trovare i responsabili “.

L’Europa – ha dichiarato ancora – “deve rimanere un luogo sicuro per persone di ogni provenienza, libero da odio e intimidazioni. Come la storia ci ha insegnato, l’odio e la violenza contro gli ebrei si diffondono sempre nel resto della società”.

