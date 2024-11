La polizia lancia l'allarme: le persone dovrebbero chiudere le finestre e le porte

Quarantatrè scimmie sono scappate da un complesso utilizzato per la ricerca medica. E’ accaduto a Yemassee, nella Carolina del Sud. Il capo della polizia locale Gregory Alexander ha subito rassicurato che non c’è alcun pericolo per la popolazione e che le scimmie della facoltà ‘Alpha Genesis’ fuggite dal laboratorio non sono infette da alcuna malattia, sono innocue ma probabilmente nervose. La polizia ha spiegato che i macachi Rhesus sono scappati mercoledì a causa di un dipendente che non ha chiuso completamente un recinto. Alpha Genesis sta posizionando delle trappole e utilizzando delle termocamere per trovare le scimmie. La polizia afferma che le persone dovrebbero chiudere le finestre e le porte e chiamare il 911 qualora dovessero imbattersi con i macachi.

L’azienda di solito gestisce le fughe in loco, ma le scimmie sono uscite dal complesso a circa 1,6 chilometri dal centro di Yemassee. “Gli addetti le conoscono bene e di solito riescono a riportarle indietro con della frutta o un piccolo premio”, ha detto Alexander all’Ap. Ma radunare queste scimmie fuggitive sta richiedendo ancora molto lavoro. Alpha Genesis fornisce primati per la ricerca in tutto il mondo nel suo complesso a circa 80 chilometri a nord-est di Savannah (Georgia). Nel 2018, i funzionari federali hanno multato Alpha Genesis di 12.600 dollari dopo che decine di primati sono fuggiti e per un incidente che ha lasciato alcuni senza acqua e altri problemi per il modo in cui le scimmie erano custodite nella struttura. I funzionari hanno affermato che 26 primati sono fuggiti dal centro di Yemassee nel 2014 e altri 19 nel 2016.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata