La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Budapest accolta all’aeroporto internazionale Ferenc Liszt dall’Ambasciatore d’Italia in Ungheria, Manuel Jacoangeli. La premier si trova nella capitale per partecipare alla sessione plenaria del quinto vertice della Comunità Politica Europea al Puskás Aréna con il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Il vertice della Comunità Politica Europea sarà seguito dalla riunione informale del Consiglio Europeo. Stasera i leader Ue si troveranno per una cena, presso la sede del Parlamento ungherese, durante la quale discuteranno sui principali temi di politica estera a partire dalle relazioni transatlantiche e dalla situazione in Georgia e Moldova. Domani 8 ottobre, il Consiglio sarà invece dedicato al rilancio della competitività UE, con la partecipazione del presidente Mario Draghi, della presidente della BCE Christine Lagarde e del presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe. La riunione si concluderà con l’adozione di una dichiarazione finale che focalizzerà la sua attenzione sui seguenti temi: mercato unico; investimenti e capitali; industria (compresi difesa e spazio); quadro regolatorio; ricerca e innovazione; energia; economia circolare; digitale; sociale; commercio; agricoltura, risorse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata