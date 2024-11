Aggiornamento del governo iberico. Soccorse oltre 36mila persone, i comuni colpiti sono 78

Il governo spagnolo ha fornito un aggiornamento sulla situazione dei territori colpiti dalla Dana. Ha riferito che al momento i decessi confermati sono 219 di cui 211 registrati nella regione di Valencia, 7 in Castiglia-La Mancia e 1 in Andalusia. Sono state soccorse in totale 36.605 persone di cui 33 nelle ultime 24 ore. I comuni colpiti sono 78, di cui 75 valenciani, 2 in Castilla-La Mancha e uno in Andalusia.

Il governo ha riferito che attualmente nelle zone alluvionate sono dispiegati 8.005 militari di cui 2.103 appartenenti all’Unità di emergenza e sono inclusi 16 psicologi e psichiatri. Sono poi operativi 9.200 agenti in totale tra polizia e guardia civil. Ai residenti colpiti dalla Dana sono stati distribuiti finora 178.750 litri di acqua in bottiglia e nelle ultime 24 ore 11 tonnellate di generi alimentari. Sono state riparate 204.000 linee telefoniche fisse delle 220.000 danneggiate dalla Dana, pari a una percentuale del 93%. E sono state recuperate 263.000 linee di telefonia mobile sulle 300.000 inizialmente colpite (88%). La fornitura di energia elettrica è stata ripristinata, anche se sono state segnalate possibili interruzioni temporanee.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata