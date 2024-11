Timori ma anche speranza tra i cittadini ucraini dopo la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca. “Non è molto positivo per noi, perché la sua posizione è stata a volte incerta, ha oscillato tra il sostegno e il non sostegno all’Ucraina. È una persona eccentrica, quindi non è molto chiaro come influenzerà noi e il sostegno al nostro Paese negli Stati Uniti”, ha detto Bohdan Pshinka, 32 anni, allenatore di turismo sportivo fermato da The Associated Press nel centro di Kiev.

“Penso che Trump sia più oggettivo su ciò che accadrà al nostro Paese, non alimentando solo la speranza, come è stato fatto durante la presidenza di Biden”, ha detto la diciottenne, studentessa di legge Viktoriia Zubrytska parlando delle sue aspettative sul prossimo presidente americano.

“Trump è rischioso, ma questo non significa che sia qualcosa di negativo. Significa solo che è difficile da prevedere”, ha invece commentato Oleksandr Kraiev, 27 anni, direttore del programma Nord America dell’Ukrainian Prism, un centro di analisi indipendente di politica estera e sicurezza internazionale. Trump è visto dal ventisettenne come un leader politico che aumenterà i rischi per l’Ucraina, ma fornirà anche nuove opportunità per la risoluzione della guerra in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata