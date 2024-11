“Parlo di una vittoria straordinaria, forse del più grande recupero e della più grande lotta nella storia politica occidentale”. Così il premier ungherese Viktor Orban a proposito della vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti.

“Hanno minacciato di mandarlo in prigione, gli hanno sequestrato i beni, volevano ucciderlo. Tutto il mondo dei media in America si è rivoltato contro di lui eppure ha vinto. Questo significa una grande vittoria per le persone che credono nella volontà, nella lotta e nella perseveranza – ha detto -. E per il mondo, significa la speranza per la pace”.

