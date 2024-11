Tutti incollati agli schermi a Thulasendrapuram: "Siamo tristi"

C’era un senso di delusione a Thulasendrapuram, un piccolo villaggio nel sud dell’India, dove la famiglia materna di Kamala Harris affonda le sue radici e dove la gente tifava per la candidata democratica alla presidenza. I residenti del villaggio, che seguivano da vicino i risultati delle elezioni sui loro smartphone, sono rimasti in silenzio man mano che l’entusiasmo iniziale svaniva, anche prima che venisse dichiarato il vincitore della corsa presidenziale.

Molti hanno detto che erano orgogliosi del fatto che Harris avesse combattuto una “buona battaglia”. Gli abitanti del villaggio speravano nella vittoria di Harris e martedì avevano tenuto preghiere speciali indù per lei in un tempio locale dove il nome di Harris è inciso in una lista di donatori. Alcuni avevano anche in programma di far esplodere fuochi d’artificio e distribuire dolci in caso di vittoria.

“Siamo tristi per questo. Ma cosa possiamo fare? Era nelle mani degli elettori di quel Paese. Hanno fatto vincere Trump. Possiamo solo augurare bene a Trump per la sua vittoria,” ha detto J. Sudhakar. Man mano che i risultati diventavano più chiari, un gruppo di giornalisti che era stato schierato fuori dal tempio del villaggio si è rapidamente disperso. Il villaggio, che era stato teatro di un breve spettacolo mediatico e di euforia da martedì, è quasi deserto.

