Lo riferisce la Cnn: si trattava dello sciopero più lungo e dispendioso degli ultimi 25 anni

I lavoratori in sciopero della Boeing hanno votato lunedì per accettare l’offerta più recente dell’azienda, ponendo fine allo sciopero più costoso negli Stati Uniti da oltre 25 anni. Lo riferisce la Cnn. L’International Association of Machinists (Iam) ha affermato che i membri hanno votato al 59% per approvare l’accordo. I membri dell’Iam avevano votato quasi all’unanimità contro la prima offerta della Boeing alla vigilia dell’inizio dello sciopero, e poi il 64% ha votato contro la seconda offerta meno di due settimane fa, estendendo lo sciopero.

