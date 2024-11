Battuto al ballottaggio Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale sostenuto dal partito socialista filo-russo

La presidente filo-occidentale della Moldova Maia Sandu ha vinto le elezioni ed è stata confermata per un secondo mandato battendo al ballottaggio Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale sostenuto dal partito socialista filo-russo. Con circa il 99% delle schede scrutinate Sandu ha ottenuto il 55% dei voti, rispetto al 45% del suo avversario. “Moldova, avete vinto! Oggi, cari moldavi, avete dato una lezione di democrazia, degna di essere scritta nei libri di storia. Oggi avete salvato la Moldova“, sono state le prime parole di Sandu dopo aver rivendicato la vittoria alle elezioni. L’affluenza alle urne è stata di oltre 1,68 milioni di persone, circa il 54% degli aventi diritto.

“Sono felice di continuare a lavorare con te per un futuro europeo per la Moldova e il suo popolo”. Lo scrive in un post su X Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, commentando l’esito delle elezioni in Moldova, che ha visto la riconferma di Maia Sandu, candidata filo-europeista alle presidenziali, alla guida del paese. “Ci vuole una forza rara per superare le sfide che hai dovuto affrontare in queste elezioni”, ha aggiunto facendo le “congratulazioni” a Sandu.

