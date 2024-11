“Ho votato per 64 anni, non ne ho mai voluto parlare molto. Ma quando decine di ex membri dell’amministrazione Trump lanciano l’allarme, dicendo ‘per l’amor di Dio, non fatelo più’, dovete prestare attenzione, ci stanno dicendo qualcosa di importante. Non sono persone deboli, sono governatori, generali, che si sollevano contro il leader del partito che hanno sostenuto tutta la vita”. E’ questo l’endorsment di Harrison Ford per Kamala Harris in vista dell’Election Day negli Usa.

“Sarà la prima volta che voteranno per qualcuno che non ha una ‘R’ accanto al nome. Poiché so che questo importa davvero, la verità è questa: Kamala Harris proteggerà il vostro diritto a dissentire da lei” dice Ford. “L’altro? Pretende lealtà incondizionata, dice di volere vendetta”.

