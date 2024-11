Migliaia di persone in piazza a Tel Aviv in due diverse manifestazioni. Una in protesta contro il governo di Benjamin Netanyahu per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. I manifestanti hanno scandito cori di protesta ed esposto diversi striscioni con scritte come “riportateli a casa” e “mettete fine allo spargimento di sangue”. Un secondo sit-in è stato invece organizzato dai parenti degli ostaggi che hanno chiesto il rilascio dei loro cari. Il padre di uno degli ostaggi si è rivolto al premier Benjamin Netanyahu chiedendogli di “riportare a casa tutti i rapiti e far uscire gli eroici soldati da questo luogo maledetto chiamato Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata