La Guida suprema iraniana ha minacciato Israele e gli Stati Uniti di “una risposta schiacciante”, di una reazione forte e chiara dopo gli attacchi subiti dall’Iran e dai suoi alleati. L’ayatollah Ali Khamenei ha tenuto un discorso nel quale ha annunciato l’intenzione della Repubblica islamica di rispondere all’attacco di Israele, del 26 ottobre, in cui sono morte almeno cinque persone e che ha preso di mira non solo le basi militari. “I nemici, siano essi il regime sionista o gli Stati Uniti d’America, riceveranno sicuramente una risposta forte e chiara a ciò che stanno facendo all’Iran, alla nazione iraniana e al fronte della resistenza”, ha dichiarato la Guida suprema in un video diffuso dai media di Stato iraniani. Si teme un’escalation del conflitto in Medio Oriente, già a rischio per la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza e l’invasione dell’esercito israeliano in Libano in un conflitto regionale più ampio, proprio in vista delle elezioni presidenziali statunitensi di martedì prossimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata