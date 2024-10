Il Capo della missione diplomatica polacca a Roma in un'intervista a Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica

“L’Italia è da decenni uno dei partner commerciali più importanti per la Polonia e lo dimostrano i numeri: nei primi sette mesi del 2024 l’interscambio commerciale ha superato i 19 miliardi di euro. Le relazioni economiche e commerciali sono caratterizzate da un forte dinamismo, grazie anche a profondi legami culturali e storici tra i nostri due Paesi. La Polonia è un attore chiave nel contesto economico europeo e sono certo che le relazioni commerciali con l’Italia continueranno a espandersi. I flussi commerciali crescono e confermano il Bel Paese come nostro terzo partner a livello mondiale, dopo Germania e Cina. Ci sono sicuramente grandi margini per incrementare i rapporti tra i nostri due Paesi, per intensificare gli scambi e rafforzare la cooperazione in vari settori come innovazione tecnologica, aerospaziale, energie rinnovabili e economia digitale. Le imprese italiane sono ben radicate in Polonia e godono di un’ottima reputazione. Siamo sempre felici di accoglierle nel nostro Paese”. Così in un’intervista a Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica il Capo della missione diplomatica polacca in Italia, Ryszard Schnepf. “La Polonia offre molto sia sul versante degli scambi commerciali che su quello degli investimenti diretti, è uno dei paesi Ue più attraenti per gli investimenti. Sono numerosi i fattori che favoriscono la scelta di investire nel nostro Paese. Eccone solo alcuni: ampio mercato interno, partecipazione al mercato unico, manodopera altamente qualificata, solido sistema bancario, infrastrutture, sistema normativo e fiscale favorevole, presenza su tutto il territorio di un’unica Zona economica Speciale. La posizione geografica strategica rende la Polonia una base logistica ideale nel cuore dell’Europa e la colloca al centro delle principali direttrici europee per gli scambi commerciali. Essa consente a esportatori e investitori di avere immediato accesso a mercati limitrofi quali Germania, Paesi Baltici e buona parte dei paesi dell’Europa orientale. Questi fattori spiegano perché così tante aziende italiane abbiano deciso di stabilirsi in Polonia e il loro successo testimonia la forza della nostra economia”, prosegue l’ambasciatore.

