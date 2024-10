La sua storia in Rai: appuntamento con Paolo Mieli e Alessandra Consolaro

Il 31 ottobre di 40 anni fa moriva Indira Gandhi, assassinata. A quarant’anni dalla morte, il 31 ottobre 1984, gli interrogativi che aleggiano sull’enigmatica figura di Indira Gandhi cercano ancora una risposta e sono al centro dell’appuntamento con ‘Passato e Presente’, con Paolo Mieli e la professoressa Alessandra Consolaro, in onda giovedì 31 ottobre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Lo speciale in Rai

Prima ministra dell’India dal 1966 al 1984, fatta eccezione per una breve parentesi di tre anni, figura di spicco nei processi di modernizzazione del Paese in epoca postcoloniale, Indira ha lasciato il segno per le sue politiche prima conservatrici, poi più socialiste, per i suoi programmi di welfare sociale, per la guerra contro il Pakistan, da cui è nato il Bangladesh, e per l’avvicinamento con l’Unione Sovietica; ma anche per la criticata svolta autoritaria della seconda metà degli anni Settanta.

Per molti indiani rimane una figura progressista e idealista, per altri una manipolatrice del consenso che è passata dalla promessa di un socialismo democratico al palese nepotismo e alla repressione del dissenso.

