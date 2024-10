Sono stati rinvenuti nel quartiere La Torre, tra loro anche un agente di polizia

Tragica scoperta a Valencia. Il Comune della città spagnola ha confermato il ritrovamento di otto corpi in un garage del quartiere La Torre. La sindaca María José Catalá ha riferito che tra le vittime c’è un agente di polizia locale. Mentre in un’altra abitazione è stata rinvenuta una donna senza vita. Lo riporta El Pais. I morti per l’alluvione che ha colpito soprattutto la regione di Valencia salgono quindi a un totale di 104.

